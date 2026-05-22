Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, υποδέχθηκε στο γραφείο του αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Ηλία Κολλύρη και τον Γενικό Γραμματέα Γεώργιο Κυριακάκη, ενώ παρόντες ήταν και κορυφαίοι διευθυντές των αρμόδιων κλάδων του ΓΕΑ.

Σύμφωνα με ενημέρωση, σκοπός της συνάντησης ήταν η κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων που στχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των στελεχών και των οικογενειών τους.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που κυριάρχησαν στην ατζέντα ήταν η ανάγκη διορθωτικών παρεμβάσεων στο καθεστώς στέγασης των στρατιωτικών, με την ομοσπονδία να αναδεικνύει αδυναμίες του πρόσφατου νομικού πλαισίου.

Από την πλευρά της η ηγεσία του ΓΕΑ ενημέρωσε ότι το αίτημα για μετάβαση από τη διετία στην τριετία στέγασης στα στρατιωτικά οικήματα βρίσκεται ήδη σε τροχιά υλοποίησης. Παράλληλα, θετικές είναι οι εξελίξεις και για τα στελέχη των Μοιρών Patriot, καθώς έγινε γνωστό ότι εντός των επόμενων ημερών θα ξεκινήσει η καταβολή μέρους της αποζημίωσης που δικαιούνται για την επιχειρησιακή τους προσφορά.

Σχετικά με το ευαίσθητο θέμα της εμπλοκής του προσωπικού στα δασοπερίπολα, ο Αρχηγός ΓΕΑ ξεκαθάρισε ότι θα διαμορφωθεί ένα απόλυτα σαφές πλαίσιο προστασίας και μέριμνας για όσους εκτελούν αυτές τις υπηρεσίες.

Να σημειωθεί πως ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη λήψη μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας εντός των στρατιωτικών μονάδων. Η ΠΟΜΕΝΣ ζήτησε την πλήρη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και στους στρατιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και την εξειδικευμένη εκπαίδευση των στελεχών της Αερονομίας.

Σύμφωνα με τα μέλη της Ομοσπονδίας, ο Αρχηγός αντιμετώπισε πολύ θετικά την πρόταση, ανακοινώνοντας τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας και την έκδοση σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών. Επιπλέον, εξετάστηκε η πορεία της Πάγιας Διαταγής που αφορά τη συνυπηρέτηση για τους μη μονιμοποιηθέντες ΕΠΟΠ, ώστε να καλυφθούν ουσιαστικές οικογενειακές ανάγκες, ενώ υπήρξε δέσμευση για επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης των καθυστερημένων υγειονομικών δαπανών.

Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης και η εργασιακή επιβάρυνση στα στρατιωτικά αεροδρόμια που εξυπηρετούν ταυτόχρονα και πολιτικές πτήσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του Ακτίου. Η ηγεσία του ΓΕΑ τόνισε ότι η πιστοποίηση του Στρατιωτικού Παρόχου βρίσκεται στο τελικό στάδιο, γεγονός που θα θωρακίσει την ασφάλεια και την καθημερινότητα των εργαζομένων, ενώ εκφράστηκε θετική πρόθεση για την ενίσχυση κρίσιμων ειδικοτήτων στις μονάδες της Αιτωλοακαρνανίας.

Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκε επίσης και το αίτημα για καταβολή επιδόματος Eurocontrol στα στελέχη της αεροναυτιλίας, ένα θέμα που το ΓΕΑ προωθεί συστηματικά. Τέλος, συζητήθηκαν οι συνθήκες και οι χαμηλές αποζημιώσεις των στελεχών που αποσπώνται στα θέρετρα της Πολεμικής Αεροπορίας, με τον Αρχηγό να υπόσχεται βελτιώσεις.