Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας , ΑντιπτέραρχοςΔημοσθένης Γρηγοριάδης, συναντήθηκε στο γραφείο του με τον Πρόεδρο της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδας , Αντιπτέραρχο ε.α Στυλιανό Αλεξόπουλο και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΑ, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η συζήτηση ανάμεσα διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα, αναδεικνύοντας τη βαθιά εκτίμηση που ενώνει τις δύο πλευρές. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να βάλουν στο τραπέζι μια σειρά από τρέχοντα ζητήματα, εστιάζοντας σε θέματα που αφορούν τόσο την αεροπορική ιδέα όσο και τις γενικότερες δράσεις για την υποστήριξη του έργου της Πολεμικής Αεροπορίας.