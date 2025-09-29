Το δημαρχείο Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε, σήμερα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με αφορμή την παρουσία του στην πόλη, και συναντήθηκε με τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη.

Τον κ. Βαρθολομαίο υποδέχτηκε στην είσοδο του δημαρχιακού μεγάρου ο κ. Αγγελούδης, ενώ στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης χαιρέτησε τους εργαζόμενους του δήμου που συγκεντρώθηκαν στο φουαγιέ του κτιρίου για να τον υποδεχτούν, λέγοντας πως έχει φέρει μαζί του αναμνηστικά, εικονίτσες και ευλογίες που θα μοιραστούν σε όλους.

«Ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του κοπιάζουν από το πρωί έως το βράδυ για το καλό των Θεσσαλονικέων και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μιλώντας με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το έργο και την προσωπικότητα του κ. Αγγελούδη.

«Σας ευχαριστώ που μας δεχτήκατε για να μας χαιρετήσετε. Εύχομαι σε εσάς και στις οικογένειές σας όλα τα καλά του Θεού», τόνισε ο κ. Βαρθολομαίος, απευθυνόμενος προς τους εργαζόμενους. Ανέφερε, μάλιστα, πως θα επισκεφτεί εκ νέου τη Θεσσαλονίκη στα τέλη Ιανουαρίου.

Ο κ. Αγγελούδης, από την πλευρά του, είπε πως αποτελεί μεγάλη τιμή η επίσκεψη του κ. Βαρθολομαίου στο δημαρχείο και οι ευλογίες προς τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. «Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου», δήλωσε ο δήμαρχος και πρόσθεσε πως ο Οικουμενικός Πατριάρχης αποτελεί ένα «σεπτό πρόσωπο, που αναδεικνύει τη φωτεινότητα της Ορθοδοξίας μέσα από τις οικολογικές ευαισθησίες, πρωτοβουλίες και δράσεις που παίρνει».

Αμέσως μετά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατευθύνθηκε στον τρίτο όροφο και στο γραφείο του δημάρχου, όπου στη συνάντηση που ακολούθησε εκεί, εκτός από τον κ. Αγγελούδη συμμετείχαν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Σπύρος Βούγιας, οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Ζέρβας και Δρόσος Τσαβλής και ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, λίγο πριν αναχωρήσει από το κτίριο, έδωσε τις ευλογίες του στους αντιδημάρχους και τα στελέχη της δημοτικής αρχής.