Περισσότεροι από 35.000 θεατές που κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου μετακινήθηκαν με την Γραμμή 1 του Μετρό μετά το πέρας της συναυλίας υπερθέαμα της Άννας Βίσση.

Ο ΗΣΑΠ επιστράτευσε 19 συρμούς και ο σταθμός «Ειρήνη» κατέγραψε 41 διελεύσεις μέσα σε δύο μόλις ώρες.

Η συνδρομή της 24ωρης σαββατιάτικης λειτουργίας των Γραμμών 2, 3 και του Τραμ εξασφάλισε την ομαλή επιστροφή των πολιτών έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Το επιχειρησιακό σχέδιο στη Γραμμή 1 και ο Σταθμός «Ειρήνη»

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την κάλυψη της ιδιαίτερα αυξημένης επιβατικής κίνησης από και προς το Ολυμπιακό Στάδιο, η ΣΤΑ.ΣΥ. έθεσε σε εφαρμογή ειδικό σχεδιασμό ήδη από τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου κατά τη σταδιακή προσέλευση του κοινού, ο οποίος κορυφώθηκε κατά τη μαζική αποχώρηση.

Συνολικά διοχετεύθηκαν στη Γραμμή 1 19 συρμοί.

Το μεγαλύτερο βάρος της επιχείρησης σηκώθηκε αμέσως μετά το τέλος της συναυλίας. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι εξυπηρετήθηκαν περίπου 35.000 επιβάτες.

Από τις 00:30 έως τις 02:30 τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 41 διελεύσεις συρμών από τον σταθμό «Ειρήνη», ενώ το τελευταίο δρομολόγιο της Γραμμής 1 ολοκληρώθηκε στις 03:15 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η συνδρομή του 24ωρου δικτύου και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ

Καταλύτης για την ταχεία αποσυμφόρηση του ΟΑΚΑ και την αποφυγή συνωστισμού υπήρξε η εφαρμογή της 24ωρης νυχτερινής λειτουργίας που ισχύει τα Σαββατόβραδα στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ.

Οι θεατές είχαν τη δυνατότητα να μετεπιβιβαστούν στους κομβικούς σταθμούς (όπως η Αττική και η Ομόνοια) και να συνεχίσουν απρόσκοπτα το ταξίδι τους προς κάθε γωνιά της Αττικής.

Πίσω από την επιτυχημένη αυτή επιχείρηση βρέθηκαν δεκάδες εργαζόμενοι των Σταθερών Συγκοινωνιών που εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

«Κρίσιμος ο ρόλος των Σταθερών Συγκοινωνιών»

Σε σχετική ενημερωτική της ανακοίνωση, η διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. υπογράμμισε τη σημασία του μέσου στις μεγάλες πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις της πρωτεύουσας:

«Η μετακίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών αναδεικνύει για ακόμη μία φορά στην πράξη τον κρίσιμο ρόλο των Σταθερών Συγκοινωνιών στην εξυπηρέτηση μεγάλων διοργανώσεων και τη μαζική μετακίνηση του επιβατικού κοινού με ασφάλεια και ταχύτητα».