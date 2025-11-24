Ο Αντώνης Δασκαλόπουλος, πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Μακεδονίας, συνεχίζει σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, για 8η συνεχόμενη ημέρα, την απεργία πείνας έξω από τον Άρειο Πάγο, διαμαρτυρόμενος για τις σοβαρές παρατυπίες που έχουν στιγματίσει την υπόθεσή του.

Ο κ. Δασκαλόπουλος έχει επανειλημμένα καταγγείλει στη Δικαιοσύνη ότι, σύμφωνα με όσα ο ίδιος υποστηρίζει, έχει συντελεστεί διασπάθιση δημοσίου χρήματος μέσω μελετών που ανατέθηκαν και πληρώθηκαν από τα Δημόσια Ταμεία χωρίς ποτέ να παραδοθούν, με συνολικό ποσό που υπερβαίνει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως δηλώνει τα τελευταία χρόνια, αγωνίζεται ενάντια στο μαύρο πολιτικό χρήμα, με τεράστιο προσωπικό κόστος.

Η απεργία πείνας αποτελεί την έσχατη μορφή διαμαρτυρίας, μετά την πρόσφατη καταδίκη του για μια υπηρεσιακή υπόθεση, την οποία θεωρεί κατασκευασμένη και πολιτικά υποκινούμενη, με στόχο να φιμωθεί και να εκφοβιστεί, λόγω των αποκαλύψεών του.

Ο ίδιος ζητά να ακουστεί και να αποδοθεί πραγματική Δικαιοσύνη, διεκδικώντας μόνο ένα πράγμα, μια δίκαιη, αμερόληπτη δίκη.

Ο Αντώνης Δασκαλόπουλος δηλώνει ότι θα παραμείνει έξω από τον Άρειο Πάγο, συνεχίζοντας ειρηνικά τον αγώνα του με όλα τα μέσα που διαθέτει ένας πολίτης, όταν αισθάνεται ότι η Δικαιοσύνη δεν τον έχει ακούσει, παρά το γεγονός ότι πλέον βρίσκεται στην 8η ημέρα απεργίας πείνας και ρισκάρει σοβαρά την υγεία του.

Η υπόθεση αυτή δεν είναι μόνο υπηρεσιακή, αλλά βαθιά πολιτική και αφορά τις αρχές της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης. Κάθε συμβολή στην ανάδειξη του ζητήματος αποτελεί στήριξη σε μια προσπάθεια που γίνεται με το έσχατο μέσο διαμαρτυρίας που διαθέτει ένας πολίτης.

