Επικοινωνιακά παιχνίδια της κυβέρνησης καταγγέλλει η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για τη διαρροή της είδησης ότι έχει παραγγελθεί προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του Ντένις. Όπως αναφέρει, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση τόσο η ίδια όσο και ο εντολέας της, για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της εισαγγελικής παραγγελίας.

Από την μεριά του ο απεργός πείνας δηλώνει ότι αν ευσταθούν οι πληροφορίες πως η εισαγγελική παραγγελία δίνει άδεια μόνο για εξετάσεις ταυτοποίησης μέσω DNA και όχι για τις υπόλοιπες εργαστηριακές εξετάσεις που έχει ζητήσει, αυτό αποτελεί μισή αποδοχή των αιτημάτων του. Διαμηνύει πως θα συνεχίσει την απεργία πείνας έως ότου λάβει στα χέρια του την άδεια να κάνει όλες της απαραίτητες τοξικολογικές, ιστολογικές και βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του, προκειμένου να μάθει επιτέλους από τι ακριβώς πέθανε.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούτσι.

Νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε δηλώσει ότι «Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση της οικογένειας για το τι ακριβώς διατάχθηκε, ούτε αν έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά τους».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε τα αιτήματα εκταφής, όμως η προκαταρκτική έρευνα αφορά μόνο την πραγματοποίηση εξέτασης DNA της σoρού του γιού του Πάνου Ρούτσι, Ντένις Ρούτσι. Ο ίδιος, όπως και οι υπόλοιποι συγγενείς, εκτός από την ταυτοποίηση μέσω DNA, ζητούν να γίνουν και οι τοξικολογικές, ιστολογικές κ.α. εξετάσεις που δεν έγιναν κατά την φάση της ανάκρισης.

Όπως η «Ζούγκλα» αποκάλυψε χθες, στις ιατροδικαστικές εκθέσεις δεν περιγράφεται ο ακριβής μηχανισμός θανάτου για τουλάχιστον 27 από τα θύματα του δυστυχήματος. Οι βιοχημικές, τοξικολογικές κ.α. εξετάσεις, παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει πολύτιμος χρόνος, ενδέχεται να καταδείξουν αν τα θύματα πέθαναν πριν καούν από εισπνοή καπνού και χημικών, καθώς και τι είδους χημικές ενώσεις ήταν αυτές που εισέπνευσαν.

Με συμπληρωματικό υπόμνημα που κατατέθηκε χθες (25/6) στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας και υπογράφουν 80 συγγενείς θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών, υποβλήθηκε με σαφή τρόπο και επίσημα πλέον το αίτημα για εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, καθώς και για τις εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται.

Υπενθυμίζεται ότι έως σήμερα έχουν απορριφθεί τουλάχιστον πέντε αιτήσεις εκταφής, που είχαν κατατεθεί αρμοδίως, αρχής γενομένης από τον Δεκέμβριο του 2024, από τους Χρήστο Τιλκερίδη, Παύλο Ασλανίδη και Μαρία Καρυστιανού. Στις τέσσερεις τουλάχιστον από τις πέντε περιπτώσεις ζητούταν ταυτοποίηση μέσω DNA και διεξαγωγή εργαστηριακών εξετάσεων.