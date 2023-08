Δραματική είναι η κατάσταση στην Αλεξανδρούπολη από την πύρινη λαίλαπα που μαίνεται για τρίτη συνεχή ημέρα σε πολλαπλά μέτωπα. Η μάχη κόντρα στις φλόγες ήταν ολονύχτια, με επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να περιορίσουν την έκταση του πύρινου εφιάλτη, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούσαν από την πλευρά τους να προστατεύσουν πάση θυσία τις περιουσίες τους.

Με τα έως τώρα δεδομένα έχουν εκκενωθεί 12 χωριά, ενώ εννέα σπίτια και μία εκκλησία έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Παράλληλα στάχτη έχουν γίνει χιλιάδες στρέμματα δάσους, καλλιεργήσιμων εκτάσεων, μελίσσια και κτηνοτροφικές μονάδες ενώ η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Με την ανατολή του ηλίου ξεκίνησαν τις πτήσεις τα εναέρια μέσα κάνοντας ρίψεις νερού στα ενεργά μέτωπα της φωτιάς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, συνολικά επιχειρούν 214 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 59 οχήματα. Τα εναέρια μέσα που συνδράμουν από αέρος είναι 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ενίσχυση παρέχουν επίσης δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ελληνικού Στρατού και των Ο.Τ.Α.

Σημειώνεται ότι οι προσπάθειες κατάσβεσης, παρότι οι εστίες φωτιάς μαίνονται σε πολλαπλά σημεία, έχουν επικεντρωθεί σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής στη «Ζούγκλα», στα μέτωπα σε Δωρικό και Μοναστηράκι, τα οποία εμπνέουν στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη ανησυχία, ενώ φυσικά είναι πάντα ορατός ο κίνδυνος η πυρκαγιά να φτάσει στη Βιομηχανική ζώνη της Αλεξανδρούπολης, αν και η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί.

Όσον αφορά τους οκτώ τραυματίες εξαιτίας των πυρκαγιών, οι πέντε διακομίστηκαν με αναπνευστικά προβλήματα, ένας με τραύμα στο κάτω άκρο ενώ επιχειρούσε στην περιοχή Αγνάντια, ένας με οφθαλμολογικό πρόβλημα, και ένας με έγκαυμα στο χέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.

Στο μεταξύ, την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για τη δορυφορική καταγραφή των καμένων εκτάσεων και των ζημιών που έχει προκαλέσει η μεγάλη πυρκαγιά στην Αλεξανδρούπολη ενεργοποίησε η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

🛰️Activation of @CopernicusEMS 🇪🇺 for the immediate mapping of the areas in #Alexandroupolis #Evros affected by a #forestfire

🔗 https://t.co/leKLY7YF8i

🛰️Ενεργοποίηση #Copernicus EMS🇪🇺 για άμεση χαρτογράφηση περιοχών στην #Αλεξανδρούπολη που επλήγησαν από 🔥

🔗… pic.twitter.com/rfdSueQhVp

— Civil Protection GR (@GSCP_GR) August 20, 2023