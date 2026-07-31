Η πυροσβεστική συνεχίζει να δίνει σκληρή μάχη με τα πύρινα μέτωπα, έχοντας να αντιμετωπίσει τις ισχυρές ριπές ανέμου που δυσκολεύουν σημαντικά την κατάσβεση.

Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Ξηρονομή Βοιωτίας, πέρασε μέσα από τον οικισμό, αφήνοντας πίσω της ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, μηχανήματα, εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες.

Πλάνα από το συντονιστικό ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος:

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική, καθώς πυκνοί μαύροι και λευκοί καπνοί έχουν καλύψει τόσο το χωριό όσο και τις γύρω εκτάσεις.

Αυτήν τη στιγμή, γίνονται συντονισμένες ενέργειες από πλωτά του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο για την ασφαλή απομάκρυνση από τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας.

Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε διαδοχικά το 112.

Αρχικά, στις 08:19 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Στη συνέχεια, στις 08:42, δόθηκε εντολή απομάκρυνσης για όσους βρίσκονταν στην Ξηρονομή, με οδηγία να κινηθούν προς την Ελλοπία.

Παράλληλα, νέο μήνυμα από το 112 καλούσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες στις περιοχές Αλυκή και Άγιος Νικόλαος να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς τη Δομβραίνα για την ασφάλειά τους.