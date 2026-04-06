Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα, με την διαδικασία των νομιμοποιήσεων, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα και γίνεται έλεγχος σε όλους κατά την είσοδο τους στο Συνεδριακό Κέντρο του ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ. Εκκρεμεί, ωστόσο, η απόφαση του δικαστηρίου για το αίτημα οπτικοακουστικής κάλυψης που υπέβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας.
Στην αίθουσα σήμερα θα εισέλθουν πρώτα οι υποστηρίζοντες την κατηγορία με αύξοντα αριθμό 98 και εντεύθεν, όπως αυτοί αναφέρονται στο κατηγορητήριο με την διευκρίνηση πως 32 άτομα έχουν ήδη προβεί στη σχετική δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά την συνεδρίαση της 1ης Απριλίου.
Στη συνέχεια σύμφωνα πάντα με την διάταξη θα προσέλθουν οι λοιποί μάρτυρες που έχουν κληθεί και επιθυμούν να προβούν στη σχετική δήλωση, και τέλος οι παθόντες που, καίτοι δεν έχουν κληθεί, αναφέρονται στο κατηγορητήριο και επιθυμούν να δηλώσουν υποστήριξη της κατηγορίας.
Να σημειωθεί πως συνολικά οι παριστάμενοι προς υποστήριξη της κατηγορίας όπως εμφανίζονται στο κατηγορητήριο είναι 230 ενώ οι μάρτυρες είναι 122.
Στην προηγούμενη δικάσιμο υποβλήθηκε αίτημα από την συνήγορο συγγενών θυμάτων και πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου για την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης με το δικαστήριο να επιφυλάσσεται μέχρι να ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση όλων των συνηγόρων προκειμένου αν το επιθυμούν να τοποθετηθούν επί του αιτήματος.
Οι 36 κατηγορούμενοι και τα βασικά αδικήματα
Ο αριθμός των κατηγορουμένων ανέρχεται σε 36 και τα βασικά αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι κατά περίπτωση το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα:
α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων,
β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων
γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της παράβασης καθήκοντος.
Μπήκαν στην αίθουσα της δίκης περισσότεροι συγγενείς
Μετά την πρόταση του Όθωνα Παπαδόπουλου, η κορδέλα που βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα και επέτρεπε στους συγγενείς να κάθονται σε συγκεκριμένα καθίσματα αφαιρέθηκε από τους αστυνομικούς.
Έπειτα, αρκετοί συγγενείς εισήλθαν στην κυρία αίθουσα της δίκης για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία.
Ο Όθωνας Παπαδόπουλος ζήτησε να επιτραπεί η είσοδος περισσότερων συγγενών στην αίθουσα λόγω άδειων θέσεων
Ο συνήγορος θυμάτων τόνισε στην έδρα του δικαστηρίου ότι σήμερα θα μπορούσαν να εισέλθουν στην αίθουσα της δίκης περισσότεροι συγγενείς αφού υπάρχουν άδεια καθίσματα συνηγόρων.
«Θα το κάνουμε κυρίες συνήγορε, θα το δούμε» απάντησε η πρόεδρος.
Νέο βίντεο από το χάος στην τελευταία συνεδρίαση της δίκης των Τεμπών ανέβασε η Κωνσταντοπούλου
Βίντεο από τη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου στη δίκη των Τεμπών ανάρτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα από τη δικαστική αίθουσα.
Στο βίντεο η κ. Κωνσταντοπούλου ακούγεται κυριολεκτικά να ωρύεται προς την έδρα και να φωνάζει «τι σας τάξανε έλεος…. Δε ντρέπεστε να γίνεται αυτό; Θέλω να πάω στην εντολέα μου…».
Από άλλους συνηγόρους ακούγονται επικριτικά σχόλια ως προς την πρόεδρο του δικαστηρίου ότι «προκαλεί την ένταση».
«Ο Γεράσιμος δεν έχει ανακτήσει συνείδηση, έχει υποστεί την πιο σοβαρή βλάβη»
Ο Όθωνας Παπαδόπουλος, συνήγορος οικογένειας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι, κατά τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας είπε: «Ακούμε τρία χρόνια 57, 57, 57, μπορεί να μην 57 ο αριθμός των θυμάτων. Έχει υποστεί την πιο σοβαρή βλάβη, δεν έχει ανακτήσει συνείδηση η νοσηλεία θεωρείται μακροχρόνια».
Ξεκίνησε η δίκη
Κωνσταντοπούλου: «Δε θα με παρεμποδίσουν τα κυκλώματα και οι μαφίες…»
Σχεδόν κανένας συγγενής θύματος σήμερα στη δίκη
Άδειο από συγγενείς το δικαστήριο, τρεις κατηγορούμενοι είναι παρόντες στο συνεδριακό κέντρο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ.
Ανοιχτό το ζήτημα της τηλεοπτικής μετάδοσης
Στην προηγούμενη συνεδρίαση, η συνήγορος συγγενών θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατέθεσε αίτημα για οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης.
Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης, ώστε να ακουστούν όλες οι πλευρές.
Δίκη για χαμένα βίντεο: «Το υλικό που πήραμε αποκαλύπτει πολλά»
Στον Άρειο Πάγο προτίθενται να προσφύγουν συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για τη δίκη που αφορά το βιντεοληπτικό υλικό του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, θέτοντας στο μικροσκόπιο τη νομιμότητα της αποχής δικαστή αλλά και της αποδοχής της από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.
Την πρόθεση αυτή επιβεβαίωσε η δικηγόρος Στέλλα Βαλάνη, η οποία εκπροσωπεί την οικογένεια Τιλκερίδη, επισημαίνοντας ότι θα κατατεθεί σχετική αίτηση ώστε να κριθεί εάν οι συγκεκριμένες διαδικαστικές ενέργειες συνάδουν με το νόμο. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την αναβολή της δίκης για τα «χαμένα» βίντεο, μετά την αποδοχή της δήλωσης αποχής της προέδρου του δικαστηρίου.
Ειδικότερα, η κ. Βαλάνη έκανε λόγο για στοιχεία που προέκυψαν από κατασχεθέν υλικό και αφορούν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε αναβάθμιση κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και σε διεύρυνση του κατηγορητηρίου με νέα πρόσωπα.
Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ
