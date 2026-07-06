Mυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση εξαφάνισης της Γιου Τινγκ, της μεταφράστριας από την Κίνα, η οποία ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 24 χρόνια με τον Έλληνα σύζυγό της.

Η γυναίκα χάθηκε ξαφνικά το πρωί της 20ής Μαΐου, όταν αποχώρησε από την οικία της στην Αρτέμιδα με προορισμό τον δήμο για μια τυπική διοικητική διαδικασία, και έκτοτε τα ίχνη της αγνοούνται.

Σύμφωνα με τον σύζυγό της, Βασίλη Καραβασίλη, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την αναχώρησή της από το σπίτι τους στις 09:55.

Η Γιου Τινγκ, η οποία μετακινούταν πάντα με τα πόδια και τα Mέσα Mαζικής Mεταφοράς, ήταν ντυμένη στα λευκά και κρατούσε μόνο ένα μικρό τσαντάκι, κατευθυνόμενη προς τη στάση του λεωφορείου 305 με προορισμό τα Σπάτα.

Τι λέει η Δημογλίδου

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, επισήμανε ότι η δήλωση εξαφάνισης υποβλήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, περίπου 20 ημέρες μετά την τελευταία επικοινωνία με την αγνοούμενη, κάτι το οποίο δυσχαιρένει τις έρυνες. Όπως ανέφερε, οι έρευνες στρέφονται κατά κύριο λόγο στην επαγγελματική της δραστηριότητα, ενώ το πιθανότερο κίνητρο που εξετάζεται είναι οικονομικής φύσης, αφού η Γιου Τινγκ διαχειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Όπως σημείωσε η ίδια, από τους έως τώρα ελέγχους προκύπτει ότι με τα νόμιμα ταξιδιωτικά της έγγραφα δεν έχει καταγραφεί η έξοδός της από τη χώρα.

Η τελευταία επαφή και το σπίτι που «έδειχνε» άμεση επιστροφή

Η γυναίκα μετέβη κανονικά στον δήμο, παρέλαβε μια δήλωση ΤΑΠ που αφορούσε το ακίνητό τους και την απέστειλε ψηφιακά στον σύζυγό της στις 11:10.

Αυτή έμελλε να είναι και η τελευταία επιβεβαιωμένη επικοινωνία μαζί της, καθώς από την επόμενη ημέρα, 21 Μαΐου, το τηλέφωνό της απενεργοποιήθηκε και η καθημερινή επαφή του ζευγαριού διακόπηκε απότομα. Ο κ. Καραβασίλης βρισκόταν εκείνο το διάστημα στην Κίνα για επαγγελματικούς λόγους.

Η ανησυχία μετατράπηκε σε τρόμο όταν στις 10 Ιουνίου συγγενείς μπήκαν στο εσωτερικό της κατοικίας.

Η εικόνα που αντίκρισαν μαρτυρούσε ότι η γυναίκα σκόπευε να επιστρέψει άμεσα: ένα τσάι είχε μουχλιάσει πάνω στην κουζίνα, τα φώτα στα ενυδρεία παρέμεναν αναμμένα και τα ρολά του σπιτιού ήταν ανοιχτά. Στον χώρο βρέθηκαν άθικτα όλα τα προσωπικά της αντικείμενα, τα ρούχα, τα ρολόγια και τα κοσμήματά της, αποκλείοντας το ενδεχόμενο οικειοθελούς αποχώρησης.

Δείτε το βίντεο:

Τα δύο τηλέφωνα και τα δυο ύποπτα γεωγραφικά στίγματα

Μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ο Βασίλης Καραβασίλης αποκάλυψε κρίσιμα στοιχεία για τις δικές του έρευνες. Η Γιου Τινγκ διέθετε δύο κινητά τηλέφωνα, με το δεύτερο να λειτουργεί ως εφεδρικό, πλήρως συγχρονισμένο με τους λογαριασμούς της.

Δείτε βίντεο με όσα είπε ο σύζυγος της αγνοούμενης:

Πριν ταξιδέψει για την Ελλάδα, ο σύζυγός της χρησιμοποίησε μια εξειδικευμένη διαδικτυακή εφαρμογή διαγνωστικών ελέγχων με έδρα το Χονγκ Κονγκ, η οποία κατάφερε να εντοπίσει το τελευταίο στίγμα της συσκευής της.

Τα αποτελέσματα ήταν σοκαριστικά, καθώς η σύζυγός του δεν είχε καμία σχέση με τις συγκεκριμένες περιοχές. Το τηλέφωνο εξέπεμψε αρχικά στίγμα από τη Μυτιλήνη, ενώ το πιο ανησυχητικό εύρημα έδειχνε ότι η συσκευή είχε παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια απομονωμένη, δύσβατη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Η θρίλερ αυτοψία σε εγκαταλελειμμένη κτηνοτροφική μονάδα

Ο κ. Καραβασίλης ενημέρωσε την Αστυνομία και αποφάσισε να μεταβεί ο ίδιος νύχτα στο σημείο της Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο βρίσκεται δύο χιλιόμετρα μακριά από τον επαρχιακό δρόμο και προσεγγίζεται μόνο με όχημα 4×4. Κατά την άφιξή τους, οι ερευνητές διέκριναν στην κορυφογραμμή μια ανθρώπινη φιγούρα να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο.

Πλησιάζοντας στο κτίριο, το οποίο αποτελούσε παλιά κτηνοτροφική μονάδα, διαπίστωσαν ότι διέθετε καινούργιες κλειδαριές, ερμητικά κλειστές μεταλλικές πόρτες και παντζούρια. Από ένα παράθυρο με σίτα κατάφεραν να φωτίσουν το εσωτερικό με φακό, εντοπίζοντας κρεβάτια, ρούχα, τηλεόραση, ψυγείο και τρόφιμα, σε ένα οίκημα που δεν διέθετε ρεύμα ή νερό.

Αν και δεν βρέθηκε κάποιο αντικείμενο της Γιου Τινγκ, η περίεργη αυτή δομή, που περιλαμβάνει και θερμοκήπιο, γεννά σοβαρά ερωτήματα.

Ο σύζυγος της αγνοούμενης, δηλώνοντας ότι δεν είχαν διαφορές με κανέναν, αφήνει πλέον ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και το χειρότερο σενάριο, καθώς οι ημέρες απουσίας είναι πολλές και η Αστυνομία δεν έχει καταγράψει κάποιο τροχαίο ή ατύχημα στα στοιχεία της.