Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου, γιατρού ΩΡΛ στο «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου, με τους οικείους και τους συναδέλφους του να αγωνιούν. Σε εξέλιξη οι έρευνες από τις Αρχές, χωρίς –μέχρι στιγμής- να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες – Με drone «σαρώνουν» την περιοχή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από τις Αρχές για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού. Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και drone, «σαρώνουν» την ευρύτερη περιοχή στο Φρε του Αποκόρωνα Χανίων, όπου βρέθηκε το όχημα του 33χρονου ακινητοποιημένο από μηχανική βλάβη. Νέες πληροφορίες τον θέλουν να έχει θεαθεί στην παραλία των Καλυβών, με αποτέλεσμα οι έρευνες να επεκτείνονται και στο παράκτιο μέτωπο. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιο ίχνος του.

Σημειώνεται ότι η εξαφάνιση του Αλέξη Τσικόπουλου, γιατρού ΩΡΛ στο «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου, δηλώθηκε από τους γονείς του, οι οποίοι διαμένουν στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου. Βέβαια η κινητοποίηση κορυφώθηκε με την έκδοση Silver Alert την Παρασκευή 12 Δεκέμβριου, παρόλο που και τις προηγούμενες ημέρες διεξάγονταν έρευνες για την ανεύρεσή του.

Τι είπε ο πατέρας του αγνοούμενου γιατρού στη «Ζούγκλα»

«Την προηγούμενη Κυριακή μιλούσαμε όλη μέρα μέσω τηλεφώνου. Είχαμε επαφή αλλά μετά τις 16.00 το απόγευμα όλα άλλαξαν», είπε σε δηλώσεις του στη «Ζούγκλα» ο διακεκριμένος γιατρός, Γιώργος Τσικόπουλος, πατέρας του 33χρονου γιατρού. Ο Γιώργος Τσικόπουλος, περιέγραψε στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα όλες εκείνες τις ώρες αγωνίας μέχρι να φτάσει στο Ηράκλειο, όπου διαπίστωσε τελικά πως το κινητό του γιου του ήταν κλειστό.

«Στις 16.00 μιλήσαμε και κατάλαβα ότι δεν ήταν καλά. Μου το είπε και μου ζήτησε να πάω να τον δω. Κάναμε συμφωνία και του είπα πως εάν προκύψει κάτι άλλο, να με ενημερώσει. Αμέσως έβγαλα εισιτήριο για να ταξιδέψω στο Ηράκλειο το ίδιο βράδυ, αλλά στις 20.00 μου τηλεφώνησε εκ νέου και μου είπε ότι δεν με χρειάζεται», προσέθεσε (ακούστε ΕΔΩ το ηχητικό).

Έκκληση για βοήθεια από συναδέλφους του

Στην εξαφάνιση του 33χρονου αναφέρεται με ανησυχία σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο γνωστός γιατρός του Βενιζέλειου, Γιώργος Μαστοράκης. «Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Βοηθήστε αν έχετε κάποιο στοιχείο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης έκανε και ο Δημήτρης Φλυτζανής, Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Βενιζέλειου Νοσοκομείου σημειώνοντας ότι: «Θέλω να εκφράσω ως άνθρωπος την αγωνία και την ελπίδα όλων μας για τον συνάδελφό μας Αλέξη. Ένα νέο παλικάρι, αγαπητό σε όλους. Πιστεύουμε ότι θα βρεθεί σύντομα και καλά στην υγεία του. Στεκόμαστε δίπλα στους δικούς του ανθρώπους, περιμένοντας να επιστρέψει».

Χρήσιμη οποιαδήποτε πληροφορία για τον εντοπισμό του

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,94 μ., μυώδη σωματότυπο και ξανθά μαλλιά, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του. Παρά τη συστηματική κινητοποίηση των Αρχών, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον άμεσο εντοπισμό του.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ, σύμφωνα με το Silver Alert που εκδόθηκε, οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την ασφάλεια και τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού.