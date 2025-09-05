Συνεχίζονται οι έρευνες σχετικά με το νεκρό ζευγάρι που εντοπίστηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης μέσα σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, το απόγευμα της Πέμπτης, 4 Σεπτεμβρίου.

Οι Αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως το επικρατέστερο σενάριο είναι να σκότωσε ο άνδρας τη γυναίκα και έπειτα να αυτοκτόνησε, όμως αυτό θα επιβεβαιωθεί μόνο από τον ιατροδικαστή.

Να υπενθυμίσουμε πως ο 74χρονος έφερε τραύμα στο κεφάλι και η γυναίκα στο θώρακα – και τα δύο από πυροβόλο όπλο.

Όλα δείχνουν πως μεσολάβησε κάποιο απροσδιόριστο – μέχρι στιγμής – χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο θανάτων. Αυτό, διότι, η σορός της γυναίκας ήταν σε πιο προχωρημένη αποσύνθεση σε σχέση με αυτό του άνδρα.

Στον χώρο βρέθηκαν μια κυνηγετική καραμπίνα και δύο κάλυκες.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε όταν ένοικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Η ίδια ανέφερε πως η γυναίκα ήταν πολύ άρρωστη και ο σύζυγός της πολύ στεναχωρημένος.

Από την Αστυνομία προκύπτει πως δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής».