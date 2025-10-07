Το μήνυμα ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του, μέχρι να λάβει επίσημη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού του θα γίνουν δεκτά, στέλνει σε νέα δήλωση που έκανε το απόγευμα της Τρίτης (7/10), από το Σύνταγμα, ο Πάνος Ρούτσι.

«Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την Κυβέρνηση ότι τα αιτήματά μου θα γίνουν δεκτά», ανέφερε αρχικά, για να προσθέσει: «Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μη συνεχιστεί πολύ ακόμα και αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις. Να υπάρξει διαφάνεια. Πολύς πόνος, πολλή κούραση, έχω υπομονή. Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά μου θα είμαι εδώ».

Δείτε τις δηλώσεις του Πάνου Ρούτσι, καθώς και της Επιτροπής Αγώνα:

Aνακοινώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου στις 20:00 από το Σύνταγμα:

Σημειώνεται πως επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται στις 20:00 το βράδυ στο Σύνταγμα και από τη συνήγορο του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών.

Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, η κα Κωνσταντοπούλου, κρατώντας στα χέρια της έναν μεγάλο όγκο εγγράφων, προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, τονίζοντας πως πρόκειται για την ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά τον αγώνα του απεργού πείνας και κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη.

«Αυτή εδώ η δικογραφία, όλα αυτά τα χαρτιά, είναι η ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά από το μεγάλο αγώνα που κάνει ο Πάνος Ρούτσι όλες αυτές τις μέρες και περιλαμβάνει όλα εκείνα που η Εισαγγελία της Λάρισας και ο Ανακριτής της Λάρισας είχαν καταχωνιάσει και έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να διερευνηθούν», δήλωσε χαρακτηριστικά η κα Κωνσταντοπούλου.