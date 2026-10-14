Η έντονη βροχόπτωση και οι σφοδρές καταιγίδες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κυρίως της δυτικής, παραμένουν σε εξέλιξη, καθώς τα επικίνδυνα φαινόμενα έχουν ξεκινήσει να πλήττουν τη χώρα από το βράδυ της Δευτέρας (12/10) και συνεχίστηκαν καθ’ όλη την διάρκεια της Τρίτης (13/10) ενώ αναμένεται να ενταθούν σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Από το απόγευμα της Τρίτης η ισχυρή νεροποντή στην Αττική, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πολλοί δρόμοι δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις των πολιτών, οδηγών και πεζών, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για να διευκολύνει την κατάσταση.

Ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά, στη Νίκαια, στην Ανάβυσσο, στην Κερατέα και στο Πέραμα όπου σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Εξαιρετικά δύσκολη ήταν η κατάσταση στη Μάνδρα και στον Ασπρόπυργο, καθώς η βροχή έπεσε με μεγάλη ένταση.

Βίντεο από την κατάσταση που επικράτησε στο Πέραμα και την Μάνδρα Αττικής

Δείτε LIVE την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της κακοκαιρίας

Συγκεκριμένα οι αστυνομικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων διενεργήθηκαν οι κάτωθι εκτροπές κυκλοφορίας:

-Οδός Ημέρου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου στο Πικέρμι,

-Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου από 39,5 χ/θ έως 39,7 χ/θ ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων όπου διενεργείται αντιδρόμηση από το έτερο ρεύμα κυκλοφορίας,

-Οδός Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλλα ρεύμα προς Λ. Ποσειδώνος στην περιοχή του Πειραιά.

Ο συνολικός υετός της Τρίτης (13/10) και τα οκτώ μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 22.00 το βράδυ

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, έως τις 22.00 το βράδυ της Τρίτης μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Σιμωνόπετρα και στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους ξεπερνώντας τα 100 χιλιοστά αντίστοιχα. Επιπλέον, στο Πέραμα Αττικής σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, ο συνολικός ημερήσιος υετός μέχρι τις 22.00 έφτασε τα 85mm ενώ σε άλλες περιοχές της Αττικής όπως η Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας και η Σαλαμίνα ο συνολικός ημερήσιος υετός ξεπέρασε τα 60 χιλιοστά.

Red Code για 8 περιοχές σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μέχρι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, οι οποίες θα συνοδεύονται τοπικά από πολύ θυελλώδεις ανέμους, βροχές και καταιγίδες που θα εκδηλωθούν σε όλη σχεδόν τη χώρα, ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση συνιστάται για:

Από την Τετάρτη το βράδυ και τη νύχτα προς την Πέμπτη, στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές.

Από τις βραδινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη στην Αττική λόγω των καταιγίδων και αυξημένη επαγρύπνηση τη νύχτα προς την Πέμπτη λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Μέχρι τις απογευματινές – βραδινές ώρες την Τετάρτη, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τη Σάμο, την Ικαρία και τα Δωδεκάνησα.

Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι που με ένταση 8 με 10 μποφόρ. Φυσικά έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό στα πελάγη για τα πλοία.

Για τον λόγο αυτό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, μέχρι και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026:

– Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (1), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

– Την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων (2), της Περιφέρειας Θεσσαλίας

– Την Περιφέρεια Αττικής (3)

– Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (4)

– Την Περιφέρεια Κρήτης (5)

– Τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου (6) και Ικαρίας (7), της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και

– Την Περιφέρεια Πελοποννήσου (8)

Παράλληλα ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή, καθώς η νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη αλλά και η σημερινή ημέρα αναμένεται να είναι εξαιρετικά δύσκολες, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Τι καιρό θα κάνει σήμερα Τετάρτη στην Αθήνα

Η Τετάρτη (14/10) αναμένεται να είναι ακόμη μία ημέρα με βροχές κατά τόπους πολύ ισχυρές, ισχυρούς ανέμους και χαμηλότερες θερμοκρασίες για την Αττική.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προβλέπονται βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να είναι τοπικά έντονες κυρίως στα βόρεια του νομού. Μάλιστα, η Βόρεια Αττική περιλαμβάνεται στις περιοχές όπου είναι πιθανό να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν και οι άνεμοι, καθώς στην Αττική θα πνέουν βόρειοι 6 έως 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, με τις ριπές τους να μπορούν να φτάσουν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα και την υπόλοιπη Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα ισχυρά φαινόμενα που περιλαμβάνονται στην πορτοκαλί προειδοποίηση αναμένεται να περιοριστούν μετά τις πρώτες ώρες της Τετάρτης. Ωστόσο, η πρόγνωση του Αστεροσκοπείου εξακολουθεί να δίνει βροχές και πιθανές καταιγίδες για την περιοχή κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια

Η Εύβοια βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Τα φαινόμενα προβλέπεται να συνεχιστούν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Ειδικότερα στην Εύβοια, η βροχόπτωση σε πολλές περιοχές του νησιού, από τη Χαλκίδα και βορειότερα, είναι συνεχής από το μεσημέρι της Τρίτης. Με δεδομένο ότι η Περιφέρεια είναι σε κόκκινο συναγερμό, υπάρχει κινητοποίηση όλου του απαραίτητου προσωπικού της Πυροσβεστικής για να επέμβει όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

Σε κινητοποίηση είναι και οι κατά τόπους δήμοι του νησιού που αναμένεται να επηρεαστούν από την κακοκαιρία. Σε ετοιμότητα είναι και τα μηχανήματα έργου, ενώ έχουν γίνει απαραίτητοι καθαρισμοί.

Οι άλλες περιοχές που θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στις Σποράδες και τη Μαγνησία έως το απόγευμα, στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες, στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα και στην Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, έως αργά τη νύχτα.

Παράλληλα, πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ ξεκίνησαν από το βράδυ της Τρίτης στο βόρειο Αιγαίο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο, με διάρκεια έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προβλέπει επίσης αυξημένο κίνδυνο τοπικών χαλαζοπτώσεων στο Αιγαίο, κυρίως στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, καθώς και παροδικές χιονοπτώσεις στα υψηλότερα ορεινά της Στερεάς, της Θεσσαλίας και της βόρειας χώρας.

Στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη (14/10) αναμένονται παροδικές βροχές με βελτίωση από το μεσημέρι, βορειοδυτικοί άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κλειστά σχολεία λόγω της κακοκαιρίας

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη (14/10) τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σύμη, σε όλες τις Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας (Δήμος Μαντουδίου – Αγίας Άννας και Λίμνης Ευβοίας, Διρφύων Μεσσαπίων, Χαλκίδας, Καρύστου και Κύμης-Αλιβερίου) και στην Σκύρο, ενώ τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλε-εκπαίδευση.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

-Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

-Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

-Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

-Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

-Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

-Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

-Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

-Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

-Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

-Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

-Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

-Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

-Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

-Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

-Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

-Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

-Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

-Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

-Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

-Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

-Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

-Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.