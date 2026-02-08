Ένας τεράστιος βράχος κατέληξε στη μαρίνα του Αγίου Κηρύκου, στην Ικαρία, έπειτα από κατολίσθηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, «από θαύμα» δεν καταστράφηκαν τα δεμένα σκάφη που υπήρχαν στο Τουριστικό Καταφύγιο, ενώ ευτυχώς, δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στα σκάφη.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Ικαρία πλήττεται από έντονα καιρικά φαινόμενα από τις 5 Φεβρουαρίου, τα οποία έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στο νησί και κυρίως στο οδικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα, Νοτιάδες που έφταναν τα 9 μποφόρ και η βροχόπτωση που ακολούθησε προκάλεσαν κατολισθήσεις στον Περιφερειακό δρόμο από Άγιο Κήρυκο – Μονοκάμπι – Πλωμάρι – Μηλιωπό – Εύδηλος.