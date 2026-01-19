Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (19/1), μετά από 4 ώρες και 20 λεπτά, η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες από τα μπλόκα που δεν είχαν κατέβει στην Αθήνα στο προηγούμενο ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη και στελέχη της ΑΑΔΕ.

Από την πλευρά των αγροτών, η αντιπροσωπεία από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές παρουσίασε στον Πρωθυπουργό λίστα με 14 αιτήματα.

Μεταξύ αυτών, συμπεριλήφθηκαν ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

«Αναλυτική και παραγωγική η συζήτηση» λέει ο Κώστας Τσιάρας

Για μία αναλυτική και παραγωγική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας αναλύθηκαν πάρα πολλά θέματα, έκανε λόγο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες.

«Καταρχήν είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία μιας αναλυτικής και παραγωγικής συζήτησης με τους εκπροσώπους των μπλόκων, σε μια συνάντηση που ξεπέρασε τις 4,5 ώρες και νομίζω ότι αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε όλα τα επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, αλλά βεβαίως και να σχολιάσουμε τις προηγούμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης σε σχέση με λύσεις που έχει δρομολογήσει για συγκεκριμένα ζητήματα», σημείωσε ο υπουργός.

Και συνέχισε: «Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής γενικότερα, κάποια θέματα τα οποία ετέθησαν σχετικά με την τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος ή τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά θα αφαιρείται ο Ειδικός Φόρος κατανάλωσης στην αντλία, όπως έχει εξαγγελθεί μέχρι σήμερα.

Και βεβαίως ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει τον αγροτικό κόσμο, το θέμα των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, της ενίσχυσης συγκεκριμένων καλλιεργειών, θέματα που οποία απασχολούν τόσο την κτηνοτροφία όσο και την αλιεία ή ακόμα και τη μελισσοκομία.

Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο συμφωνήθηκε να υπάρχει συμμετοχή και των εκπροσώπων των μπλόκων με τους οποίους έγινε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις επιμέρους επιτροπές, οι οποίες δημιουργούνται προκειμένου να δώσουν λύσεις και απαντήσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά βεβαίως και από την άλλη πλευρά, μέσα από μία πλέον σοβαρή προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα.»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση μετά τη συνάντηση με το δεύτερο γρουπ αγροτών εξετάζει τις εξής βελτιώσεις, κυρίως σε επίπεδο εφαρμογής όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί:

– Για το αγροτικό ρεύμα υπήρξε συζήτηση προκειμένου να παίρνουν τη ρύθμιση για τα 8,5 λεπτά και όσοι είναι συνέπεις λιγότερο από 12 μήνες.

– Για το πότε θα εκδίδονται οι λογαριασμοί ρεύματος

– Η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να συζητήσει τον επανυπολογισμό λίτρων που απαιτεί κάθε καλλιέργεια

– Στις συζητήσεις που θα γίνουν, δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των μπλόκων στις επιτροπές

Μαρούδας: «Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις»

Μετά από τη συνάντηση περισσότερων από τέσσερις ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό, οι αγρότες παραμένουν στη σκληρή γραμμή τους, με τον πρόεδρο της αγροτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, να δηλώνει ότι «συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας», χωρίς να προσδιορίζει αν θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί ή αν οι διεκδικήσεις τους θα λάβουν νέα μορφή.

Στη δήλωσή του είπε:

«Χαιρετίζουμε τον σκληρό, δίκαιο και επιβεβλημένο αγώνα στα μπλόκα. Χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε τον ελληνικό λαό που μας στήριξε. Θέσαμε τα δίκαια αιτήματά μας. Αναγνώρισαν σε μεγάλο βαθμό το δίκαιο των αιτημάτων, όμως καλύφθηκαν πίσω από γνωστές δικαιολογίες για δημόσιονομικές συνθήκες και ΕΕ. Ότι μπορούν μέχρι τα μέτρα που έδωσαν, με κάποιες βελτιώσεις. Ακόμα και οι εξαγγελίες της κυβέρνησης είναι κάτω από την πίεση των μπλόκων και του αγώνα μας. Δεύτερον, η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο να ικανοποιήσει αιτήματα, αλλά όχι τη βούληση. Και οδηγεί μεγάλο μέρος αγροτών εκτός παραγωγής. Εμείς ασκήσαμε και ασκούμε πίεση με τα μπλόκα. Οι αγώνες αποδίδουν καρπούς. Εμείς συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις και τον αγώνα για επιβίωση. Αύριο σε όλα τα μπλόκα θα γίνουν γενικές συνελεύσεις και θα υπάρξει ενημέρωση για τα αποτελέσματα της συνάντησης. Και όλοι μαζί θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματά μας. Είναι αγώνας διαρκείας. Έγιναν κάποιες μικρές βελτιώσεις και σε τοπικά ζητήματα κάποιες δεσμεύσεις, αλλά δεν αλλάζει τη γενική εικόνα. Όχι δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Για συλλαλητήριο θα αποφασίσουν τα μπλόκα».

«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και ένα τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης», είχε δηλώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισηγητική του τοποθέτηση κατά τη συνάντησή του με τους εκπρόσωπους των αγροτών.

Η εισήγηση Μητσοτάκη

Στην αρχή της εισήγησής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως ευελπιστεί σε «μία πραγματικά παραγωγική συζήτηση» και εξέφρασε την άποψη ης κυβέρνησης ότι η συγκεκριμένη συνάντηση έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα.

Ο Πρωθυπουργός είχε ξεκαθαρίσει ότι «δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και ένα τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε την ούτε τα δικά σας δίκαια και είναι αρκετά, ούτε την κοινωνία η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από εμάς τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Οπότε προσβλέπω σε μια ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».

«Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα και έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα, αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης. Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα μέσα από ανακατανομή κονδυλίων, τα οποία εξοικονομήθηκαν από την μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», προσέθεσε.

Η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών:

Ηλίας Αγγελακούδης

Γρηγόρης Γρουζίδης

Αποστόλης Βεσμελής

Γιάννης Τουρτούρας

Κώστας Σέφης

Ιορδάνης Φρονιμόπουλος

Δημήτρης Μηκές

Τάσος Χαλκίδης

Λάζαρος Ουζουνίδης

Βαγγέλης Μπέτσας

Γιάννης Καρναβίας

Κώστας Λιλικάκης

Κώστας Ζαρκάδουλας

Κώστας Παπαδάκης

Δημήτρης Παραμπάτης

Μπάμπης Τσιβίκας

Κώστας Δουρουμής

Παύλος Σπυρόπουλος

Θωμάς Μόσχος

Ιωάννης Κούτης

Χρήστος Τσέρνιος

Τάσος Γκιοργκίνης

Χάρης Σεσκλιώτης

Κώστας Λεονταράκης

Παναγιώτης Περράκης

Κώστας Τζέλλας

Γιάννης Τσιούτρας

Σωτήρης Γιαννακός

Σωκράτης Αλειφτήρας

Ρίζος Μαρούδας