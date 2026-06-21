Με την ενεργό συμμετοχή στελεχών από τη Γαλλία ολοκληρώθηκε φέτος η θερινή εκπαίδευση και διαβίωση των σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στην Πιερία.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα, έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Καναπίτσας Λιτοχώρου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε συνθήκες υπαίθριας διαβίωσης.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης περιόδου ήταν η συνεκπαίδευση των Ελλήνων σπουδαστών με τμήμα της Γαλλικής Σχολής Υπαξιωματικών.

Οι Γάλλοι σπουδαστές φιλοξενήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις του ελληνικού καταυλισμού, ενισχύοντας τους δεσμούς συνεργασίας και την ανταλλαγή επαγγελματικών εμπειριών ανάμεσα στις δύο σχολές.

Επιπρόσθετα, σπουδαστές της ΙΙας Τάξης πραγματοποίησαν εκπαίδευση στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στη Ρεντίνα Θεσσαλονίκης, όπου διεξήχθη το Σχολείο Παροχής Α’ Βοηθειών στο Πεδίο της Μάχης (TCCC).

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιέλαβε αντικείμενα επιχειρησιακής και ειδικής εκπαίδευσης, με τη συνδρομή πλωτών, μηχανοκίνητων και εναέριων μέσων, καθώς και χρήση των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ).