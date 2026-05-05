Στο πλαίσιο της διαρκούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη ναυτική συνεκπαίδευση στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. Στις ασκήσεις πρωταγωνίστησε η Φρεγάτα «ΕΛΛΗ» του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία συνεργάστηκε με μονάδες της Εθνικής Φρουράς.

Η συνεκπαίδευση χαρακτηρίστηκε από τη συμμετοχή πλήθους μέσων της Διοίκησης Ναυτικού και Αεροπορίας της Κύπρου, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο συντονισμού:

Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν: Το Περιπολικό Ανοικτής Θαλάσσης «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ», τα Παράκτια Περιπολικά «ΤΣΟΜΑΚΗΣ», «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ» και «ΓΕΩΡΓΙΟΥ», καθώς και τα Σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου «ΠΑΝΑΓΟΣ» και «ΑΓΑΘΟΣ».

Επίσης ένα ελικόπτερο AW-139 της 460 Μοίρας Έρευνας – Διάσωσης.

Το πρόγραμμα της άσκησης ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και κάλυψε ένα ευρύ φάσμα ναυτικών επιχειρήσεων. Οι συμμετέχουσες μονάδες εξασκήθηκαν σε:

Αντικείμενα επικοινωνιών για τη διασφάλιση της ροής πληροφοριών.

Αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών, προσομοιώνοντας σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας.

Προχωρητικούς ελιγμούς και σχηματισμούς ακριβείας.

Προσαπονηώσεις ελικοπτέρου (Deck Landing) επί του ελικοδρομίου της Φρεγάτας «ΕΛΛΗ», ενισχύοντας τη συνεργασία αεροπορικών και ναυτικών μέσων.

Κύριος σκοπός της δραστηριότητας ήταν η περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των πληρωμάτων. Η συνεκπαίδευση αυτή αποτελεί ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών, προάγοντας τη διαλειτουργικότητα σε ένα κρίσιμο γεωπολιτικό περιβάλλον.