Σε μια περίοδο αυξημένης επιχειρησιακής δραστηριότητας στο θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μονάδες του Ελληνικού και του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού προχώρησαν σε κοινή συνεκπαίδευση, ενισχύοντας τη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητά τους.

Συγκεκριμένα την Κυριακή 5 και τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση τύπου PASSEX (Passing Exercise) μεταξύ της φρεγάτας «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», του υποβρυχίου «ΩΚΕΑΝΟΣ» και της γαλλικής φρεγάτας «FS PROVENCE».

Κατά τη διάρκειά της εκτελέστηκαν αντικείμενα ανθυποβρυχιακού πολέμου, ασκήσεις επικοινωνιών, καθώς και προχωρητικοί ελιγμοί, με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού και της επιχειρησιακής συνεργασίας των πληρωμάτων.

Η συνεκπαίδευση συνέβαλε ουσιαστικά στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των συμμετεχουσών μονάδων, ενισχύοντας παράλληλα τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο ναυτικών δυνάμεων.