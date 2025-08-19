Η υπόθεση βιασμού μιας 65χρονης γυναίκας στην Κάλυμνο, που προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, εξελίσσεται με ραγδαίες εναλλαγές γεγονότων.

Αρχικά, η γυναίκα κατονόμασε έναν 57χρονο άνδρα ως φερόμενο δράστη, αλλά οι έρευνες και τα ευρήματα βιντεοληπτικού υλικού, «έδειξαν» ότι βασικός ύποπτος για το βιασμό, είναι ένας 43χρονος άντρας.

Παρά τα αρχικά ευρήματα που είχαν θέσει στο κάδρο του βασικού υπόπτου τον 57χρονο άντρα, τα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας γύρω από το σπίτι της 65χρονης, αποκάλυψαν την παρουσία ενός 43χρονου άντρα, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι της καταγγέλλουσας, τη νύχτα που τελέσθηκε ο βιασμός.

Η ανατροπή της έρευνας, οδήγησε, όπως ήταν αναμενόμενο, στην απελευθέρωση του 57χρονου, και μάλιστα χωρίς περιοριστικούς όρους.

Παράλληλα, ο εντοπισμός ναρκωτικών ουσιών στην κατοικία του 43χρονου, άνοιξε το δρόμο για το σχηματισμό δεύτερης δικογραφίας, που αφορά υποθέσεις ναρκωτικών.