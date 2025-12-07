Μία περίεργη υπόθεση διάρρηξης στο Δημαρχείο Σαρωνικού διαλευκάνθηκε, αφού οι Αστυνομικές Αρχές ταυτοποίησαν έναν 39χρονο αλλοδαπό, ως υπεύθυνο για την παραβίαση του κτηρίου, που είχε λάβει χώρα το βράδυ της 29ης Νοεμβρίου και το πρωί της 1ης Δεκεμβρίου του 2025.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο δράστης έσπασε ένα παράθυρο του Δημαρχείου και περιηγήθηκε στους χώρους των γραφείων προκαλώντας φθορές, μεταξύ των οποίων και τη θραύση μιας γυάλινης πόρτας. Η αρπαγή δεν περιορίστηκε μόνο σε αντικείμενα αξίας, καθώς αφαίρεσε και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ η παράτολμη συμπεριφορά του αποκαλύπτει την προκλητικότητά του, αφού κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο κτήριο, κατανάλωσε τρόφιμα που βρήκε στα γραφεία.

Η υπόθεση πλέον έχει προχωρήσει και η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, κλείνοντας ένα κεφάλαιο που, ευτυχώς, δεν είχε πιο σοβαρές συνέπειες για το Δημαρχείο και το προσωπικό του.