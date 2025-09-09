Χθες το απόγευμα αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, εντόπισαν δύο νεαρούς 26 και 30 ετών αντίστοιχα, να κινούνται ύποπτα στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ισαύρων στα Εξάρχεια .

Οι αστυνομικοί τους έκαναν υπόδειξη να σταματήσουν για έλεγχο με αποτέλεσμα να βρουν μέσα στα ρούχα τους πτυσσόμενα γκλοπ.

Οι δύο νεαροί είναι οι γιοι του πρώην υπουργού και στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ Πάνου Σκουρλέτη.

Οι αστυνομικοί μετά τον έλεγχο που έγινε στους δύο νεαρούς, τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων.

Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για το νόμο περί όπλων, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.