Στην περιοχή της Βάρδας, συνελήφθη χθες (9/12) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας ένας 13χρονος, εις βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet.gr, μαζί του συνελήφθησαν και οι γονείς του, για παραμέληση της εποπτείας του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό συνέβη όταν σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, ο 13χρονος εισήλθε σε προαύλιο χώρο Γυμνασίου και επιτέθηκε στον 12χρονο γιο της, χτυπώντας τον στο πρόσωπο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ την προανάκριση συνεχίζει το Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας.