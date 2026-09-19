Στην Αστυνομία καταγγέλθηκε περιστατικό μεταξύ δύο ανήλικων μαθητών Γυμνασίου στο Αγρίνιο, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 13χρονου, αλλά και της μητέρας του.

Σύμφωνα με την καταγγελία των γονέων της ανήλικης μαθήτριας, το περιστατικό φέρεται να συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής, έξω από το σχολικό συγκρότημα όπου φοιτούν οι δύο μαθητές.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, ο 13χρονος φέρεται να κράτησε τη μαθήτρια από τα χέρια, εμποδίζοντάς την να απομακρυνθεί, και στη συνέχεια να προχώρησε σε πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα χωρίς τη συναίνεσή της.

Η ανήλικη φέρεται να αποκάλυψε στους γονείς της όσα είχαν προηγηθεί, με εκείνους να απευθύνονται στις αστυνομικές Αρχές και να καταθέτουν σχετική καταγγελία.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 13χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, με βάση όσα καταγγέλθηκαν.

Συνελήφθη επίσης η μητέρα του ανηλίκου, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορία για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.