Συνελήφθη 14χρονος, ο οποίος διέπραττε κλοπές από καταστήματα στις περιοχές του Ασπροπύργου και της Ελευσίνας.

Ο έφηβος είχε διαφύγει από Ίδρυμα Αρωγής Ανηλίκων.

Ο ανήλικος τις απογευματινές ώρες της 15ης Δεκεμβρίου εισήλθε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Ελευσίνας και χωρίς να γίνει αντιληπτός από τους υπαλλήλους, έκλεψε πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό και τραπεζική κάρτα.

Η παθούσα υπάλληλος τον εντόπισε σε κοντινή απόσταση και όταν του ζήτησε να της επιστρέψει το πορτοφόλι, αυτός της υπέδειξε το σημείο όπου το είχε απορρίψει.

Η υπάλληλος διαπίστωσε ότι από το εσωτερικό του πορτοφολιού ο δράστης είχε αφαιρέσει τόσο το χρηματικό ποσό, όσο και την τραπεζική κάρτα. Ο 14χρονος την απώθησε και τράπηκε σε φυγή.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί ακόμα 6 περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα σε Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του, αποτελεί το γεγονός πως σε δύο περιπτώσεις διέπραξε 2 κλοπές από τα ίδια καταστήματα.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.