Ένα ακόμη ανησυχητικό περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικη ήρθε στο φως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κινητοποιώντας τις αστυνομικές αρχές.

Μια 16,5 ετών κοπέλα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, καθώς εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθης εντός μπαρ, στο οποίο κατάφερε να μπει επιδεικνύοντας παραποιημένο δελτίο ταυτότητας.

Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. και η αποδείξη της απάτης

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου πραγματοποίησαν στοχευμένο έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 16,5 ετών κοπέλα να βρίσκεται σε κατάσταση μέθης.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι η ανήλικη, για να παρακάμψει τους ελέγχους στην είσοδο του καταστήματος και να εμφανιστεί ως ενήλικη, χρησιμοποίησε παραποιημένο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Ο 19χρονος, η πλατεία Αριστοτέλους και οι κατηγορίες

Η αστυνομική προανάκριση αποκάλυψε ότι η κατανάλωση αλκοόλ είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Στην υπόθεση εμπλέκεται ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται να προμηθεύτηκε αλκοολούχα ποτά από κατάστημα στην περιοχή της πλατείας Αριστοτέλους.

Στη συνέχεια, ο ενήλικος και η 16,5 ετών κοπέλα κατανάλωσαν από κοινού τα ποτά, με αποτέλεσμα την επικίνδυνη μέθη της ανήλικης.

Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για:

Έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο .

. Παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές Θεσσαλονίκης για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες.