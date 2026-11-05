Περισσότερες από 40 περιπτώσεις διαρρήξεων σε οχήματα και σχολικούς χώρους στο Ηράκλειο εξιχνίασε η Αστυνομία, αποδίδοντας τη συστηματική δράση σε δύο νεαρούς, έναν 16χρονο και έναν 19χρονο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου προχώρησαν στη σύλληψη του 16χρονου, υπηκόου Βουλγαρίας, ενώ έχουν ταυτοποιήσει πλήρως τα στοιχεία του 19χρονου συνεργού του, αλβανικής καταγωγής με ελληνική ταυτότητα, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο νεαροί είχαν αναπτύξει επαναλαμβανόμενη παραβατική δραστηριότητα, βάζοντας στο στόχαστρο σταθμευμένα αυτοκίνητα, αλλά και κυλικεία σχολικών συγκροτημάτων.

Οι συνεχείς επιθέσεις και οι εκτεταμένες φθορές είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι επιβαρύνονταν τόσο με την απώλεια προσωπικών αντικειμένων, όσο και με το κόστος επισκευής των οχημάτων τους.

Το υλικό από τις κάμερες που οδήγησε στην ταυτοποίηση

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών διαδραμάτισε η αξιοποίηση του οπτικού υλικού από συστήματα ασφαλείας στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν τα χτυπήματα:

Ενώ αρχικά τα συμβάντα αντιμετωπίζονταν ως μεμονωμένα περιστατικά, ο πολλαπλασιασμός των καταγγελιών αποκάλυψε ένα κοινό μοτίβο δράσης.

Η ενδελεχής ανάλυση των καταγραφών επέτρεψε στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών και να καταλήξουν στην ταυτοποίηση του 16χρονου και του 19χρονου.

Νέο περιστατικό με φθορές σε Νηπιαγωγείο

Παράλληλα, ένα ακόμη περιστατικό φθορών σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, σε Νηπιαγωγείο που βρίσκεται σε περιοχή δυτικά του Ηρακλείου, όπου καταγράφηκαν φθορές και σπασμένα τζάμια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που να συνδέουν το συγκεκριμένο συμβάν με τη δράση των δύο νεαρών.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της παραβατικής τους δραστηριότητας, ενώ παραμένουν σε εξέλιξη οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 19χρονου.