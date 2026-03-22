Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθησαν ένας 17χρονος αλλά και ένας 18χρονος που ομολόγησαν την πράξη τους.

Αρχικά ο 17χρονος ανέφερε στις Αρχές πως μαζί με τον φίλο του μαχαίρωσαν τον τραγουδιστή γιατί δεν τους πλήρωσε για ναρκωτικά που τους είχε ζητήσει.

Οι Αρχές αναζήτησαν και τον 18χρονο όπου και τον συνέλαβαν.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ο καλλιτέχνης βρισκόταν σε κατοικία που του είχε παραχωρηθεί από φίλο του μαζί με κάποια γυναίκα.

Όμως κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σπίτι, φέρεται να επικοινώνησε με τα δύο νεαρά άτομα, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης.

Οι νεαροί πήγαν στο σημείο αλλά προέκυψε διαπληκτισμός. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο τραγουδιστής τους είπε ότι δεν είχε χρήματα για να τους πληρώσει κι έτσι η ένταση κλιμακώθηκε.

Οι νεαροί του επιτέθηκαν με μαχαίρι τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Μπροστά στο περιστατικό βρισκόταν και η γυαναίκα η οποία και αποχώρησε, αφού φοβήθηκε.

Σημειώνεται πως ο άνδρας που είχε παραχωρήσει το σπίτι στον τραγουδιστή και η γυναίκα δεν εμπλέκονται στην υπόθεση και δεν κατηγορούνται για κάτι.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη τις τελευταίες ώρες για την εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας του γνωστού τραγουδιστή.

Ο 51χρονος καλλιτέχνης, και πατέρας ενός παιδιού, εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Κυριακής, στην περιοχή των Καμινάδων, από περαστικούς, έξω από ένα σπίτι στο οποίο φιλοξενούνταν.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Ο Γιώργος Τσιτόγλου, ήταν πολύ αγαπητός στην περιοχή και τραγουδούσε πολλά χρόνια σε νυχτερινά μαγαζιά, ενώ την ημέρα εργαζόταν ως οδηγός σε φαρμακευτική εταιρεία.