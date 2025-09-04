Συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) 17χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι είναι το πρόσωπο που άρπαξε μωρό από τα Καμίνια και το παράτησε σε καρότσι στην Ακρόπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το ίδιο άτομο που είχε πάρει και άλλο μωράκι τον περασμένο Μάιο, από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε αφήσει στον Άλιμο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών.

Νωρίς το απόγευμα, στελέχη του τμήματος Προστασίας Ανηλίκων τον εντόπισαν στον Άλιμο να περιφέρεται και τον συνέλαβαν.

Μια γυναίκα Ρομά, μαζί με δύο άτομα, καταδίωξαν τον άνδρα που είχε αρπάξει το μωρό και έτρεχε να ξεφύγει. Λίγη ώρα πριν, ο 17χρονος είχε προσεγγίσει τη γυναίκα με το μωρό, λέγοντάς της ότι θέλει να αγοράσει βρεφικό γάλα από ένα φαρμακείο, κοντά στο λιμάνι του Πειραιά.

Οι δύο τους μπήκαν στο φαρμακείο και ο δράστης της ζήτησε να πάει στο περίπτερο και να πάρει δύο μπουκάλια νερό.

Μόλις η γυναίκα απομακρύνθηκε από το καρότσι με το μωρό, τότε αυτός το άρπαξε και άρχισε να τρέχει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το μωρό, μόλις 30 ημερών, βρέθηκε εγκαταλειμμένο σε καροτσάκι σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη.

Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος παρίστανε επίσης τον ελεγκτή σε λεωφορεία.

Επίσης, η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη της 35χρονης γυναίκας, η οποία ισχυρίζεται πως είναι η μητέρα του μωρού, και κατηγορείται για παραμέληση ανηλίκου.

Δείτε βίντεο από την αρπαγή του βρέφους και την καταδίωξη του δράστη, από μία γυναίκα και δύο παιδιά:

Η υπόθεση με την πανομοιότυπη αρπαγή βρέφους στην Ομόνοια

Επισημαίνουμε ότι το μεσημέρι της Τετάρτης (14/5) στην Ομόνοια, υπήρξε καταγγελία ότι άγνωστος άνδρας Ρομά άρπαξε ένα βρέφος από τη γιαγιά του, επίσης Ρομά, μέσα σε σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Το μωρό βρέθηκε λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή του Αλίμου σε σακούλα δίπλα σε κάδο σκουπιδιών. Ήταν καλά στην υγεία του αλλά αφυδατωμένο.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η αστυνομία θεωρεί ότι εμπλέκεται, επίσης, ο 17χρονος που συνελήφθη σήμερα για την υπόθεση των Καμινίων.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί βρήκαν το βρέφος:

Η γυναίκα που εντόπισε το μωρό και κινητοποίησε τις Αρχές, κατοικεί επί της Μακαρίου, λίγα μέτρα από το σημείο που βρέθηκε το μωρό.

Η ίδια είχε δηλώσει:

«Ακούσαμε τα κλάματα. Περνούσα και ξαφνικά έρχεται ένας κύριος, σταματάει και μου λέει “ελάτε γρήγορα εδώ, ακούω κλάματα μωρού. Μπαίνω στο στενό μέσα και σταματάω το αυτοκίνητο μου λίγο πιο πέρα και το μωρό ήταν ακριβώς κάτω από αυτά τα φυτά, τα οποία έχουν αιχμηρά φύλλα, μπρούμυτα πεσμένο, ντυμένο με το φορμάκι του κανονικά. Έκλαιγε πάρα πολύ. Ο κύριος φοβήθηκε να το σηκώσει. Εγώ πήγα και το σήκωσα. Ήταν εδώ κάτι καρέκλες, τις βάλαμε όπως είναι τώρα, ακουμπήσαμε πάνω το μωράκι, προσπάθησα να το συνεφέρω. Του ρίξαμε λίγο νερό πάνω του, έβγαζε αφρούς απ’ το στόμα. Και μετά πήρα την Αστυνομία, το “100”, ήρθαν μετά από δέκα λεπτά, ήρθαν πάρα πολλοί, τα παιδιά με τις μηχανές και μετά ήρθε και το ΕΚΑΒ, μηχανή και ασθενοφόρο».

Η καταγγελία της γιαγιάς

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η «Ζούγκλα», ο Ρομά πλησίασε τη 43χρονη γυναίκα εντός του σούπερ μάρκετ, και προσφέρθηκε να της αγοράσει προϊόντα για το μωρό. Στη συνέχεια, σε ανύποπτο χρόνο, ζήτησε να το πάρει αγκαλιά και τότε βρήκε την ευκαιρία να αρπάξει το βρέφος και να εξαφανιστεί.

Η γυναίκα, που υποστήριξε ότι είναι γιαγιά του παιδιού, δήλωσε σε αστυνομικό τμήμα του κέντρου της Αθήνας ότι «ενώ του αγόραζε ρούχα στις 14:20 της Τετάρτης στο σούπερ μάρκετ BAZAAR, κάποιος της άρπαξε το παιδί μέσα από τα χέρια».

Πρόκειται για κοριτσάκι περίπου 4 μηνών, το οποίο δύο ώρες αργότερα βρέθηκε σε σακούλα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 8, στα σύνορα Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μωρό το άκουσαν περίοικοι να κλαίει και κάλεσαν την αστυνομία.

Το παιδί ήταν καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, το παιδί ήταν ντυμένο και βρέθηκε ανάμεσα σε κλαδιά.

Οι αστυνομικοί παράλληλα με το ανθρωποκυνηγητό που εξαπέλυσαν για τη σύλληψη του δράστη, πραγματοποίησαν έρευνα και για το ενδεχόμενο να υπήρξε παράνομη αγοραπωλησία βρέφους, η οποία ενδεχομένως δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί επειδή δεν δόθηκαν τα χρήματα.