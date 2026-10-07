Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν οι αρχές στο Πέραμα, ο οποίος κατηγορείται για βίαιη ληστεία σε βάρος μιας νεαρής εγκύου σε πλατεία της Νίκαιας.

Το αδίστακτο περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, όταν ο ανήλικος προσέγγισε την εγκυμονούσα και της επιτέθηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης άσκησε σωματική βία και δε δίστασε να καταφέρει χτυπήματα ακόμα και στην κοιλιά της εγκύου, προκειμένου να της αποσπάσει το πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό, πριν τραπεί σε φυγή.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας υπήρξε άμεση. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη συγκρότησαν ειδική ομάδα και ξεκίνησαν στοχευμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ο 17χρονος εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στο Πέραμα, συνελήφθη και πλέον οδηγείται σε σωφρονιστικό κατάστημα.