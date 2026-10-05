Δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις στο δρόμο με στόχο τις χρυσές αλυσίδες, κυρίως από ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτό κατηγορείται ότι έκανε και ένας 19χρονος στην περιοχή των Πατησίων, το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.

Ο νεαρός προσέγγισε έναν 67χρονο και με την χρήση βίας του πήρε την αλυσίδα λαιμού, ένα κόσμημα και διέφυγε. Το θύμα της επίθεσης ενημέρωσε τις Αρχές και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν, εντόπισαν τον 19χρονο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων.

Από την προανακριτική έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν επιπλέον 2 περιπτώσεις ληστείας, που έλαβαν χώρα τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2026 σε βάρος δύο ημεδαπών, από τους οποίους ο 19χρονος αφαίρεσε αλυσίδα λαιμού και χρηματικό ποσό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.