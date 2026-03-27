Στη σύλληψη ενός 19χρονου Βούλγαρου προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (27/3) αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς μετέφερε λαθραία καπνικά προϊόντα.

Τι εντόπισαν οι Αρχές

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός εντοπίστηκε στον χώρο αφίξεων, μετά από πτήση από την Αίγυπτο, έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μετέφερε 4.650 πακέτα τσιγάρων, καθώς και 12 πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 12 κιλά και 300 γραμμάρια καπνού, χωρίς την προβλεπόμενη ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Τα λαθραία προϊόντα κατασχέθηκαν, ενώ σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.