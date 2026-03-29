Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 19χρονος, ο οποίος κατηγορείται για σειρά εκβιασμών σε βάρος ανηλίκων, σε περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής.

Ο νεαρός συνελήφθη στην Αγία Παρασκευή και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, εξύβριση, απειλή, απλή σωματική βλάβη, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και συνεργός του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από τις αρχές Φεβρουαρίου, ο 19χρονος φέρεται να εκβίαζε 14χρονο, είτε δια ζώσης, είτε μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, απαιτώντας χρήματα με το πρόσχημα ότι απειλείται η ζωή του από τρίτα άτομα που δήθεν ήθελαν να του προκαλέσουν σωματική βλάβη.

Μάλιστα, για να ενισχύσει τις απειλές του, είχε δείξει στο ανήλικο θύμα βίντεο στο οποίο συνεργός του εμφανιζόταν να απειλεί τη σωματική του ακεραιότητα.

Από τη συστηματική εκβίαση, ο κατηγορούμενος απέσπασε συνολικά 10.000 ευρώ, ενώ, όπως προκύπτει από την έρευνα, συνήθιζε να κινείται σε πάρκα και έξω από σχολεία, αναζητώντας ανήλικα θύματα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία, με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου-Χολαργού να ταυτοποιούν τον δράστη και τον συνεργό του, και να προχωρούν στη σύλληψή τους το πρωί της 23ης Μαρτίου 2026.

Παράλληλα, εξιχνιάστηκαν ακόμη δύο περιπτώσεις εκβιασμών σε Χολαργό και Αγία Παρασκευή, με θύματα ανηλίκους, από τους οποίους ο 19χρονος απέσπασε συνολικά 1.300 ευρώ.

Σε μία από τις περιπτώσεις, όταν ανήλικος αρνήθηκε να του δώσει χρήματα, ο 19χρονος μαζί με ακόμη ένα άτομο τον χτύπησαν, προκαλώντας του τραυματισμό στο πρόσωπο και στα γεννητικά όργανα.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος.