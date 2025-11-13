Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος χθες, Τετάρτη (12/11), σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική για τη δράση Τούρκων υπηκόων στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό έγιναν έρευνες σε συνολικά τέσσερα σπίτια, ενώ προσήχθησαν δέκα άτομα, εκ των οποίων συνελήφθη ένας 19χρονος, επειδή κατείχε παράνομα μία βαλλίστρα, η οποία και κατασχέθηκε.

Ο 19χρονος συλληφθείς, Τούρκος υπήκοος, είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών και σε βάρος του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Κατά την επιχείρηση, η οποία υλοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών καθώς και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -4- οικίες σε Θεσσαλονίκη και σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη ο κατηγορούμενος, καθώς βρέθηκε και κατασχέθηκε βαλλίστρα την οποία κατείχε παράνομα, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν ακόμη -10- προσαγωγές (εννέα υπήκοοι Τουρκίας και ένας ημεδαπός).

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Π.Π.