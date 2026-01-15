Εικοσάχρονος συνελήφθη για ένοπλη ληστεία, την οποία κατηγορείται ότι διέπραξε, χθες τα ξημερώματα, σε κατάστημα ψιλικών, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ο 20χρονος απέσπασε, με την απειλή μαχαιριού, 400 ευρώ από το ταμείο και τράπηκε σε φυγή. Οι έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς οδήγησαν στην ταυτοποίηση και σύλληψή του, το βράδυ της ίδιας μέρας, στην ίδια περιοχή.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επιπλέον ότι λίγα 24ωρα νωρίτερα, ο 20χρονος αποπειράθηκε να διαρρήξει κατάστημα στην Καλαμαριά, ενώ τον προηγούμενο μήνα, αποκτώντας πρόσβαση σε τραπεζική κάρτα ημεδαπού, προέβη σε διαδικτυακές αγορές ύψους 117,38 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.