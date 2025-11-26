Συνελήφθη 20χρονος την Τρίτη (25/11) σε δασική περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, χθες βραδινές ώρες σε δασική περιοχή της Κοζάνης, εντοπίσθηκε ο 20χρονος να καλλιεργεί 19 φυτά κάνναβης σε πρώιμη ανάπτυξη, ύψους από 12 έως 37 εκατοστών.

Σημειώνεται επιπλέον ότι κατασχέθηκαν ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης και 6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Πηγή: E-Ptolemeos