Στη σύλληψη ενός 20χρονου, έπειτα από καταδίωξη, προχώρησαν οι Αρχές στο Χαϊδάρι το βράδυ του Σαββάτου. Πάνω του βρήκαν πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη, καθώς και προσαρτημένο γεμιστήρα με 5 φυσίγγια.

Επέβαινε σε δίκυκλο, δεν σταμάτησε για έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ κατά την διάρκεια περιπολίας τους, το βράδυ του Σαββάτου (24/1), εντόπισαν δίκυκλο στην περιοχή του Χαϊδαρίου, στο οποίο επέβαινε ο κατηγορούμενος ως συνεπιβάτης, με οδηγό άγνωστο άτομο και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο 20χρονος αποβιβάστηκε από το δίκυκλο και τράπηκε σε φυγή πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς. Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., ο 20χρονος επέδειξε επιθετική συμπεριφορά σε βάρος των αστυνομικών, εξυβρίζοντάς τους και απειλώντας τους.

Βρήκαν πάνω του πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρα

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη, καθώς και προσαρτημένο γεμιστήρα με 5 φυσίγγια. Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εξύβριση και απειλή, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.