Ένα περιστατικό που προκαλεί έντονο αποτροπιασμό εκτυλίχθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Άγιο Νικόλαο, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν άμεσα στη σύλληψη ενός 21χρονου άνδρα το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου. Ο νεαρός αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ύστερα από μια πρωτοφανή και εξαιρετικά προσβλητική επίθεση σε βάρος μιας νεαρής γυναίκας σε δημόσιο χώρο.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης όταν το θύμα, μια 22χρονη κοπέλα, μετέβη στις Αρχές εμφανώς ταραγμένη για να υποβάλει τη σχετική μήνυση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας και τα όσα φέρεται να περιέγραψε η παθούσα στους αστυνομικούς, ο 21χρονος την πλησίασε εντός του σταθμού και της επιτέθηκε.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε απόσπασμα της καταγγελίας της, ο νεαρός «με πλησίασε ξαφνικά και προέβη σε αδιανόητες πράξεις, εκσπερματώνοντας πάνω μου». Η βαρύτητα της καταγγελίας σήμανε άμεσο συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, το οποίο έδωσε εντολή για άμεσες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η ανταπόκριση των στελεχών της ομάδας ΔΙΑΣ υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης. Έχοντας στη διάθεσή τους την ακριβή περιγραφή του δράστη από το θύμα, οι αστυνομικοί «χτένισαν» τις γύρω γειτονιές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που περιγράφουν την επιχείρηση, «ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε από τα χαρακτηριστικά που είχαν δοθεί και εντοπίστηκε να κινείται στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα».

Ο 21χρονος ακινητοποιήθηκε άμεσα από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Αυτήν τη στιγμή, κρατείται στα κρατητήρια και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του και να του απαγγελθούν οι ανάλογες κατηγορίες.