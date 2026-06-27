Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν οι αρχές στην περιοχή της Κηφισιάς, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 210 χλμ/ώρα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου, επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, όταν Ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής εντόπισε το όχημα που οδηγούσε ο νεαρός.

Κατά τη μέτρηση που διενεργήθηκε με ειδική συσκευή ραντάρ, διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο κινούνταν με την ακραία ταχύτητα των 210 χλμ/ώρα.

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται στα 100 χλμ/ώρα, γεγονός που σημαίνει ότι ο 21χρονος είχε υπερβεί το όριο κατά 110 χλμ/ώρα.

Λόγω της επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς του ο νεαρός οδηγός ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη επί τόπου.

Η επίσημη δικογραφία σε βάρος του σχηματίσθηκε από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.