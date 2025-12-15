Ένας 21χρονος, ξένης καταγωγής, συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής, 14 Δεκεμβρίου, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», καθώς επιχείρησε να εισάγει στη χώρα 18 κιλά ναρκωτικών, που είχε κρύψει στη βαλίτσα του.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός – μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κάνναβης στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού – συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την Homeland Security Investigations (HSI) της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος στον αερολιμένα κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

Από την επακόλουθη έρευνα στην αποσκευή του, κατελήφθη να έχει αποκρύψει εντός αυτής 18 κιλά και 200 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Παράλληλα, βρέθηκε και κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.