Στη σύλληψη ενός 22χρονου αλλοδαπού, για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και για κατοχή όπλου χωρίς άδεια, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, την περασμένη Τρίτη 24 Μαρτίου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ. ΑΣ.

«Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 24-3-2026 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., 22χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 24-3-2026, αστυνομικοί που περιπολούν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα έκριναν ύποπτο τον 22χρονο και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή του -3- νάιλον συσκευασίες κάνναβης βάρους -11- γραμμ. και το χρηματικό ποσό των -215- ευρώ.

Στη συνέχεια μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα από κοινού με τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε δύο οικίες, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα,

-158- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και

το χρηματικό ποσό των -710- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».