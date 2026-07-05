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Στα χέρια των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης βρίσκεται ένας 22χρονος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής, 5 Ιουλίου, στην Καλαμαριά, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ. αυτοκίνητο, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Κατά την τρελή πορεία του, ο νεαρός οδηγός προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Παράλληλα, χτύπησε και τραυμάτισε δύο πεζούς που βρίσκονταν στο σημείο.