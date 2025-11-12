Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Χειροπέδες σε έναν 23χρονο συγγενή του Φανούρη Καργάκη πέρασαν οι Αρχές στην Κρήτη, καθώς θεωρείται πως αυτός ήταν που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος – ανιψιός του 39χρονου που πέθανε στο μακελειό της 1ης Νοεμβρίου – έχει καταγραφεί σε βίντεο να φτάνει στο σπίτι που σημειώθηκε η έκρηξη.

Στο κλιπ φαίνεται να ανοίγει το πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου, να βγάζει τη βόμβα και να την τοποθετεί στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων. Μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα, η βόμβα εκρήγνυται και προκαλεί ζημιές στο κτίσμα, γεγονός που οδήγησε στο μακελειό της επόμενης μέρας, με τους δύο νεκρούς.

Ο 23χρονος είναι γιος άνδρα που έχει ήδη συλληφθεί, καθώς είχε ταυτοποιηθεί στο βίντεο από την ώρα των πυροβολισμών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη του 23χρονου

«Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης».