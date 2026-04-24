Στη σύλληψη 23χρονου για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν οι Αρχές στην περιοχή της Ομόνοιας. Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ποσότητες κάνναβης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, μαχαίρι και τσεκούρι.

Στο πλαίσιο δράσεων του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, για τη δράση του 23χρονου αλλοδαπού στην διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης, έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή της Ομόνοιας, η οποία είχε τεθεί σε διαρκή διακριτική επιτήρηση, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα στην οικία και την κατοχή του, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-309 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

-ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-μαχαίρι,

-τσεκούρι,

-το χρηματικό ποσό των 1.405 ευρώ και

-19 κάρτες SIM.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.