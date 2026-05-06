Φορούσε κράνος μεν, αλλά κινείτο με υπερβολική ταχύτητα δε…

Η κάμερα της Τροχαίας έπιασε έναν 23χρονο Αιγύπτιο να κυκλοφορεί στη λεωφόρο Συγγρού με τα γνωστά πατίνια και να έχει αναπτύξει ταχύτητα 72 χιλιομέτρων την ώρα. Δηλαδή σχεδόν τριπλάσια από αυτήν που επιτρέπει η νομοθεσία.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη, λίγο μετά τις έξι το απόγευμα, όταν ο νεαρός έφτασε στο ύψος της οδού Μενέλαου με τους αστυνομικούς να έχουν στήσει μπλόκα σε διάφορες κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Όπως ήταν φυσικό, τον σταμάτησαν και οδηγήθηκε στο τμήμα τροχαίας Καλλιθέας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για «Επικίνδυνη Οδήγηση» και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.