Συνελήφθη την Πέμπτη το απόγευμα στην Κω ένας 24χρονος, κάτοικος του νησιού, κατηγορούμενος για εκδικητική πορνογραφία. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία νεαρής Ολλανδής τουρίστριας, με την οποία νωρίτερα είχαν συνευρεθεί.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 24χρονος, εν αγνοία της κοπέλας, την έβγαλε φωτογραφία, ενώ ήταν γυμνή και στη συνέχεια την έστειλε σε φίλο του. Όταν η νεαρή το αντιλήφθηκε, μετέβη αμέσως στο Αστυνομικό Τμήμα της Κω και υπέβαλε σε βάρος του μηνυτήρια αναφορά.

Ο 24χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα της Κω.

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ