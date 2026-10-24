Ένας 25χρονος Αλβανός, συνελήφθη από την Αστυνομία τις πρωινές ώρες της 23ης Οκτωβρίου στην περιοχή της Νέας Μάκρης, καθώς είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για βιασμό και αρπαγή ανηλίκου, το 2024.

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος Αλβανός κατηγορείται ότι το 2024 εξανάγκασε με τη βία μία 17χρονη -τότε- ομοεθνή του, να τον ακολουθήσει στο διαμέρισμά του στον Περισσό, όπου την βίασε, σύμφωνα με όσα η ίδια κατήγγειλε, ενώ την κράτησε παρανόμως στο σπίτι για δύο ακόμα ημέρες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.