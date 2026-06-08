Στη σύλληψη ενός 25χρονου, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη αστυνομική έρευνα, κατά την οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώθηκε η εμπλοκή του 25χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αττική.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία, οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες κοκαΐνης, τις οποίες ο κατηγορούμενος φέρεται να κατείχε με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν συσκευασία με 1.180 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και τρεις αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν επιπλέον 106 γραμμάρια της ίδιας ουσίας.

Συνολικά κατασχέθηκαν 1.286 γραμμάρια κοκαΐνης, 170 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, μία μοτοσικλέτα και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 25χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για άλλα αδικήματα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης των ανακριτικών αρχών για ληστεία και απόπειρα εκβίασης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.