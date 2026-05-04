Μια αδιανόητη πράξη βίας, που δεν χωράει ανθρώπινος νους, με θύμα έναν 17χρονο μαθητή Ειδικού Σχολείου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (2/5), στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο ανήλικος ΑμεΑ, θύμα της επίθεσης, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με κάταγμα στη γνάθο, μετά από απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε από έναν 25χρονο, ο οποίος φέρεται να έχει γνώσεις πολεμικών τεχνών.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου, όπου ο 17χρονος βρισκόταν μαζί με τις δύο αδελφές του για να παρακολουθήσουν μια συναυλία.

Η αφορμή για τη συμπλοκή ήταν ασήμαντη, καθώς λόγω του συνωστισμού, η μία αδελφή του θύματος σκούντησε κατά λάθος, λόγω της πολυκοσμίας, την 20χρονη σύντροφο του δράστη.

Πώς συνέβη η επίθεση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι δύο κοπέλες λογομάχησαν για το τυχαίο σκούντημα, όμως ο 25χρονος παρενέβη άμεσα και βίαια.

Ο δράστης αρχικά χτύπησε τη μία από τις αδελφές του 17χρονου, και στη συνέχεια γύρισε τη μανία του προς τον ανήλικο, καταφέρνοντάς του μια ισχυρή γροθιά στο πρόσωπο.

Μετά την πράξη του, το ζευγάρι τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας το θύμα αιμόφυρτο στο έδαφος.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας αντέδρασαν ταχύτατα και μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον 25χρονο και την 20χρονη σύντροφό του.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες εναντίον αδύναμου ατόμου, καθώς η ιδιότητα του θύματος ως ΑμεΑ επιτείνει την ποινική απαξία της πράξης.

Η υπόθεση έχει πάρει ήδη τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ ο 17χρονος αναρρώνει από τα τραύματά του, φέροντας ωστόσο και το ψυχικό βάρος αυτής της τραυματικής εμπειρίας.