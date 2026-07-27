Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπηκόου Συρίας, προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τα στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε αμέσως μετά την αποβίβασή του από επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από τον Πειραιά, στο πλαίσιο συστηματικών ελέγχων που διενεργεί το Λιμενικό.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις αποσκευές του, οι Λιμενικοί ανακάλυψαν 30 συσκευασίες καπνού για ναργιλέ, συνολικού βάρους 30 κιλών. Τα καπνικά αυτά προϊόντα δεν είχαν υποβληθεί στον απαραίτητο τελωνειακό έλεγχο, ενώ στερούνταν και την προβλεπόμενη ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Τα κατασχεθέντα προϊόντα μεταφέρθηκαν και παραδόθηκαν αρμοδίως στο Τελωνείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τον υπολογισμό των Αρχών, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχονται στο ποσό των 6.439,81 ευρώ. Σε βάρος του 26χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 5222/2025), ενώ την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.